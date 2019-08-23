"Уральские авиалинии" корректируют расписание после аварийной посадки А321 в Подмосковье

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вносит корректировки в свое расписание после аварийной посадки самолета А321 в Подмосковье. После потери одного из самолетов рейсы авиакомпании задерживаются на несколько часов, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика в пятницу.

"Корректировки в расписании самолетов авиакомпании связаны с недавним инцидентом. Потеря воздушного судна стала основной причиной переноса времени вылета нескольких рейсов. В качестве сопутствующих причин - метеоусловия: за прошедшие сутки самолеты задерживались из-за тумана в Томске и Сочи", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, специалисты авиакомпании корректируют расписание, переставляя борты и измененяя время вылетов самолетов.