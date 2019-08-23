Росатом намерен в течение ближайших 10 лет начать продавать ПАТЭС за рубеж

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что продажи плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) за рубеж начнутся в ближайшее десятилетие. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на церемонии начала буксировки первой ПАТЭС "Академик Ломоносов" из Мурманска в Певек.

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"Главная наша экономическая выгода впереди. Очень надеюсь, что уже оптимизированный - а работа такая идет - энергоблок станет одним из элементов наших зарубежных продаж в ближайшем десятилетии. Для северных и южных островных, береговых (государств) это действительно решение для энергетических систем", - сказал он.

Лихачев отметил, что первый в мире плавучий энергоблок (ПЭС) "Академик Ломоносов", отправившийся сегодня из Мурманска в Певек, вызвал большой интерес среди зарубежных партнеров Росатома. "Огромен интерес со стороны наших зарубежных партнеров. Недели не проходило, чтобы не приезжала та или иная делегация", - сообщил он.

В беседе с журналистами Лихачев отметил, что обсуждается также возможность размещения новых ПАТЭС и на территории России, но окончательных решений по этим вопросам пока нет.

"Окончательных решений по размещению (ПАТЭС) в Российской Федерации нет, вопрос обсуждается. Но я уверен, что такие решения будут", - заявил глава Росатома.

ПАТЭС "Академик Ломоносов" мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме. Предполагается, что ПАТЭС "Академик Ломоносов" заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Ожидается, что первую электроэнергию ПАТЭС выдаст в сеть в декабре 2019 года.