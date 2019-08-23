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Торговая война
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Китай с 1 сентября и 15 декабря повысит пошлины на импорт из США на $75 млрд

Кроме того, с 15 декабря Пекин увеличит на 25% и 5% пошлины на американские автомобили и запчасти
Описание
© AP Photo/Ted S. Warren

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в $75 млрд. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

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"Комитет по тарифам и сборам принял решение повысить ввозные пошлины на 5078 товарных позиций из США общим объемом $75 млрд на 10% и 5%. Они вступят в силу соответственно с 12:01 1 сентября 2019 года и с 12:01 15 декабря 2019 года", - указывается в сообщении ведомства.

С 15 декабря Китай увеличит на 25% и 5% ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти. "Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР принял решение с 15 декабря 2019 года в 12:01 по местному времени (07:01 мск) восстановить повышение пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, в размере 25% и 5%", - отмечается в документе.

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