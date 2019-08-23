Законопроект о введении обратного акциза на СУГ находится в финальной стадии разработки

КИРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Законопроект о введении обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) находится на завершающей стадии разработки, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак во время визита на ГОК "Апатит" (входит в группу "Фосагро").

"На завершающей стадии разработки", - сказал он, отвечая на соответсвующий вопрос.

Вице-премьер также не исключил, что аналогичный законопроект по этану может быть принят до конца года. "Может быть, не знаю пока", - сказал Козак.

Решение о вводе акциза на СУГ, в частности, повлияет на развитие Амурского газохимического комплекса (АГХК) "Сибура", который в данный момент параллельно разрабатывает два сценария реализации комплекса. В случае, если правительство примет решение о введении отрицательного акциза на СУГ, "Сибур" реализует на химическом комбинате две линии производства - пропилена и полипропилена. В противном случае на АГХК будет введена только линия по производству этилена.

Правительство РФ также рассматривает варианты введения обратного акциза на переработку этана для стимулирования нефтехимической отрасли.

"Сибур" на фоне планов правительства РФ о введении отрицательного акциза на сжиженный углеводородный газ рассматривает возможность увеличения проектной мощности АГХК на 50% и более, а также ведет переговоры с "Газпромом" о возможности увеличения поставок СУГ с Амурского ГПЗ.