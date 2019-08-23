Производитель игрушек Hasbro купил компанию-владельца мультфильма "Свинка Пеппа"

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американский производитель игрушек Hasbro объявил о приобретении канадской компании Entertainment One (eOne), которая обладает правами на широко известный детский мультфильм "Свинка Пеппа". Стоимость сделки, как указывается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании, составит £3,3 млрд (около $4 млрд).

"Приобретение eOne укрепит позиции Hasbro в качестве одной из ведущих мировых компаний в области производства игрушек и развлечений, добавив в обширный портфель Hasbro различные бренды для детей, которые завоевали всемирный успех", - подчеркивается в пресс-релизе. "Кроме того, Hasbro будет использовать удивительные возможности eOne для привлечения самой разнообразной аудитории, включая геймеров и фанатов со всего мира", - рассказал главный исполнительный директор Hasbro Брайан Голднер.

"Данная сделка представляет огромную ценность для наших акционеров, поскольку демонстрирует силу нашей будущей бизнес-модели", - указал председатель правления eOne Аллан Лейтон. В свою очередь финансовый директор Hasbro Дебора Томас уверена, что такая форма взаимодействия позволит получить большую прибыль в среднесрочной перспективе.

Hasbro считается одним из крупнейших в мире производителей игрушек и настольных игр. Она была основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Потакет (штат Род-Айленд). Основная часть продукции производится в странах восточной Азии. В настоящее время Hasbro имеет ряд дочерних компаний, выпускающих игры под своими брендами и проводящих самостоятельные рекламные кампании.

"Свинка Пеппа" - популярный в Великобритании мультсериал, состоящий из серий длительностью пять минут. Он переведен на 40 языков и показан более чем в 180 странах мира.