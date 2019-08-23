Переход на четырехдневную рабочую неделю рассмотрят на ближайшем заседании РТК

ГОРКИ, 23 августа. /ТАСС/. Тему перехода на четырехдневную рабочую неделю рассмотрят на ближайшем заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Об этом сообщил премьер-министру России Дмитрию Медведеву глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Безусловно, на [заседании] российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений мы эту тему в ближайшее время рассмотрим", - подчеркнул глава РСПП. Шохин сказал, что организация готова включиться в работу по изучению возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю вместе с правительством и оценить позицию всех заинтересованных сторон.

"Договорились, тогда в таком ключе и будем работать", - ответил ему Медведев.

В беседе с премьером Шохин отметил, что, когда он услышал выступление Медведева на сессии Международной конференции труда в Женеве с идеей о четырехдневной рабочей неделе, ему показалось, что "это чересчур радикальный переход".

"Но тот контекст, о которым вы, в том числе и с трибуны [Международной конференции труда говорили] и сейчас отметили, позволяет нам действительно увязать все аспекты, связанные и с трансформацией собственно технологической базы, и с производительностью труда, и с изменением трудового законодательства", - сказал Шохин.

Он согласился, что "тут должен быть и у работников выбор - может быть, кому-то захочется больший доход получать, а кому-то - получить свободное время". "Абсолютно верно", - заметил премьер-министр РФ.

"Регуляторная гильотина"

Премьер-министр также согласился с предложением Шохина о дополнительном обсуждении законопроектов о "регуляторной гильотине" перед тем, как они будут рассматриваться в Госдуме во втором чтении.

Шохин отметил, что по теме "регуляторной гильотины" РСПП плотно работает как с правительством, так и с рядом министерств и надзорными органами. "Я думаю, к сентябрю или, по крайней мере, в сентябре должна завершиться первая часть работы: в частности, речь идет о двух законопроектах, которые правительство будет вносить, я надеюсь, в ближайшее время, в Государственную думу ", - сказал глава РСПП. "Мы по многим этапам этой работы высказывали замечания и предложения, многие из них учтены, и можно считать, что здесь достаточно высокий уровень взаимодействия, но при этом 100-процентного взаимопонимания еще, безусловно, нет", - констатировал Шохин.

Глава РСПП в связи с этим напомнил о предложениях внедрить оценку регулирующего воздействия законопроектов, принимаемых Думой во втором чтении. Он также отметил, что правительство РФ очень правильно ввело обсуждение поправок к своим законопроектам ко второму чтению. Медведев в свою очередь подчеркнул, что это позволяет контролировать качество законодательных инициатив.

"Я хотел бы, чтобы и по этим законопроектам [о "регуляторной гильотине"] такую же процедуру [обсуждения можно было бы] провести в публичном пространстве, это не будет означать, что мы критикуем предложения правительства, это мы будем искать совместные решения", - сказал Шохин.

Медведев согласился. "Давайте посмотрим, я дам указание аппарату правительства, потому что зачастую ко второму чтению законопроект уже приобретает совершенно другое содержание, здесь вы правы, именно поэтому мы и стали рассматривать это [поправки к правительственным законопроектам ко второму чтению] на заседаниях правительства, хотя это, казалось бы, повторение работы", - сказал премьер. "В этом плане, наверное, и оценка регулирующего воздействия имеет здесь значение. Я скажу аппарату [кабмина], пусть этим позанимаются", - заключил глава правительства.

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