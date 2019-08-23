Минтруд разъяснил разницу в зарплатах чиновников

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Размеры должностных окладов государственных служащих являются компетенцией субъектов России и местного самоуправления, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда России.

Ранее СМИ с ссылкой на данные Росстата сообщили, что самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие - в Псковской области и Забайкальском крае. Согласно данным, в Ямало-Ненецком округе чиновники получают до 133 тыс. рублей, а в Пскове - 18 тыс. рублей.

"В соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и муниципальной службе определение размеров должностных окладов и иных составляющих системы оплаты труда государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих относится к компетенции субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления", - рассказали в Минтруде.