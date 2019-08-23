Сбербанк за полгода подвергся около 2 тыс. кибератак различного типа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сбербанк зафиксировал и отразил за первое полугодие 2019 года около 2 тыс. кибератак различного типа, однако банк и его клиенты не понесли ущерба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"За первые два квартала системы защиты банка отразили около 2 тыс. атак различных типов. Системы защиты Сбербанка успешно отразили данные атаки, ущерба для банка и клиентов нет", - отметили в пресс-службе.

При этом в банке отметили, что в том числе фиксировали единичные попытки атак, имеющие отношение к рассылке русскоязычной группы хакеров Silence. "Вредоносные сообщения в автоматическом режиме были своевременно обнаружены и отражены средствами защиты банка. Ни банк, ни клиенты банка не понесли никакого ущерба", - добавили в Сбербанке.

В среду специализирующейся на предотвращении кибератак международная компания Group-IB сообщила о том, что хакерская группировка Silence нанесла ущерб финансовым организациям по всему миру, включая Россию, в размере $4,2 млн за последние три года.

В июле ФинЦЕРТ (структурное подразделение департамента информационной безопасности ЦБ РФ) сообщал, что ущерб российских банков в 2018 году от кибератак групп хакеров Cobalt и Silence составил не менее 58,4 млн руб., при этом на Silence пришлось не менее 14,4 млн руб.