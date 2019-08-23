NBC: умер миллиардер Дэвид Кох

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американский миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох, один из членов влиятельного клана Кохов, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил в пятницу телеканал NBC.

В июне 2018 года стало известно, что Кох по состоянию здоровья уходит с поста вице-президента промышленного конгломерата Koch Industries, а также прекращает участие во всех политических организациях, в том числе Americans for Prosperity Foundation ("Фонд американцев за процветание"). По данным СМИ, клан Кохов с помощью данного объединения активно оказывает влияние на американскую политику, в частности выступая в поддержку консервативных ценностей и Республиканской партии. В 1992 году у Коха был диагностирован рак предстательной железы.

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Коха превышало $58,7 млрд. Принадлежащий Кохам Koch Industries входит в число крупнейших частных компаний США и традиционно содействует республиканцам. В октябре 2017 года журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 400 самых богатых людей в США. Братья Чарльз и Дэвид Кохи заняли в нем шестую и седьмую строки. Тогда состояние каждого из них превышало $48,5 млрд.

В 2016 году Forbes опубликовал данные, согласно которым совокупное состояние 25 богатейших семей США составляло $722 млрд. Вторую строчку в этом рейтинге заняло семейство Кохов, на счету которого было в то время $82 млрд. Оно уступило лишь клану Уолтонов, которому принадлежит крупнейшая в мире сеть универмагов Walmart. Состояние Уолтонов оценивалось тогда примерно в $130 млрд.