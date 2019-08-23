Минэкономразвития частично согласилось с предложениями Титова по "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития согласилось с некоторыми предложениями бизнес-омбудсмена Бориса Титова по доработке двух законопроектов о "регуляторной гильотине" (реформа контрольно-надзорной деятельности, предусматривающая отмену с 2021 года всех устаревших требований). В то же время ведомство высказало сожаление, что предложения были направлены в правительство с задержкой. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"К сожалению, предложения бизнес-омбудсмена Титова были представлены непосредственно в правительство России и со значительной задержкой. Часть из них, например, предложение о запрете использовать в числе ключевых показателей, по которым оценивается эффективность органа контроля, суммы взысканных штрафов, заслуживает поддержки", - говорится в сообщении.

Отвечая Титову, ведомство пояснило, что регулирование контрольно-надзорной деятельности благодаря закону о госконтроле станет более определенным, исчезнет проблема коллизии положений федеральных законов. Законопроектом о контроле будет урегулирована вся процедурная часть осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Второй же законопроект в рамках "регуляторной гильотины" - "Об обязательных требованиях" - закрепит понятные и единые правила введения и актуализации обязательных требований. "Под регулирование законопроекта в полной мере попадают документы в сфере технического регулирования (включая ГОСТы, СНиПы и международные стандарты) - редакция законопроекта предусматривает, что такие документы имеют юридическую силу обязательных требований только в том случае, когда обязательность их соблюдения установлена нормативным правовым актом", - подчеркивает Минэкономразвития.

Также в ведомстве сообщили, что намерены рассмотреть предложение бизнес-омбудсмена и дополнить перечень запрещенных для контролирующих органов KPI суммой взысканных штрафов. Кроме того, в министерстве считают возможным обсудить еще одно предложение Титова о создании общественно-делового совета при председателе правительства для реализации "регуляторной гильотины".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к бизнесу будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".