Вылов кильки на Каспии в Дагестане в 2020 году будут вести 20 рыболовецких судов

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Промышленный вылов кильки в Дагестане в 2020 году будут вести 20 рыболовецких судов, в этом году планируется направить для промышленного лова шесть судов, сообщил в пятницу ТАСС министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

"По данным, которые мы получили от науки, около 450 тыс. т кильки есть в Каспийском море, из них 95 тыс. т кильки они разрешают ловить в течение одного года. Если те запасы, о которых мы говорим, подтвердятся, то мы около 20 судов пустим работать в Каспийское море: до конца 2019 года около шести судов, в 2020 году там будет работать 20 судов", - сказал Карачаев, добавив, что за счет этого на рыболовецком флоте планируется создать около 150 рабочих мест.

Он уточнил, что промышленный вылов кильки в Дагестане не велся в последние 20 лет из-за истощения запасов.

"В этом году мы провели переговоры с краснодарской компанией, она пригнала два судна. Они вышли на разведку между Махачкалой и Дербентом, ситуацию посмотрели, выловили 7 т кильки. Мы думаем, что если 10 судов будут работать, то мы в состоянии выловить до 50 тыс. т кильки", - сказал чиновник.

По его словам, весь процесс промышленной добычи кильки будет строго контролироваться. "Самое главное, все будет прозрачно, постоянно идет съемка: 15 дней будет в море судно - 15 дней будет идти съемка. У них есть только один маршрут - Махачкалинский рыбный порт, там ждут пограничники, будут взвешивать каждый килограмм. Никто никого обмануть не сможет", - заверил Карачаев.

В начале августа в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана сообщали, что в республике планируется построить завод по переработке рыбы ориентировочной мощностью около 40 млн условных банок продукции. Проект связан с планами по восстановлению в регионе промышленного рыболовства.