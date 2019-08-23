Количество ИП в Москве в первом полугодии 2019 года выросло на 7%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Москве в первом полугодии 2019 года достигло 342 тыс. и выросло к аналогичному периоду прошлого года на 7%, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"В Москве растет количество индивидуальных предпринимателей: за семь месяцев текущего года оно увеличилось на 7%, составив более 342 тыс. человек. Общее количество с 2010 года увеличилось в два раза. Ежедневно в Москве регистрируется более 200 индивидуальных предпринимателей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В целом, как отмечается, по итогам первого полугодия 2019 года в столице зарегистрировано порядка 829 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. "Для сравнения, по итогам 2018 года было зарегистрировано порядка 793 тыс.", - уточняет пресс-служба.

По словам главы столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова, которого также цитирует пресс-служба, индивидуальные предприниматели активно развивают новые рабочие места. "Численность работающих у ИП сотрудников на 1 августа 2019 года составила 97,15 тыс. человек, увеличившись с начала года на 18%", - уточнил Тихонов.

В сообщении отмечается, что для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в столице действуют двухлетние налоговые каникулы.