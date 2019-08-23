В США заявили, что повышение Китаем пошлин на автомобили снизит доверие к Пекину

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Решение Китая увеличить ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти станет для США новым подтверждением того, что Пекин придерживается недобросовестных практик в торговле. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в пятницу в эфире телеканала Fox Business.

Наварро отметил, что президент США Дональд Трамп ранее убедил американскую общественность и законодателей в Конгрессе США в необходимости ведения торговых споров с КНР. "Думаю, когда Китай сделает такие шаги, риск для него заключается в том, что это просто укрепит поддержку президента", - сказал советник американского лидера. По его словам, повышение пошлин Пекином также "укрепит в Америке понимание того, что Китай является ненадежным игроком".

Наварро выразил уверенность в том, что меры, которые Пекин принимает в ответ на введение Вашингтоном пошлин на китайские товары, не наносят серьезного ущерба американской экономике.