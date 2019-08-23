ФАС оштрафовала ВТБ на 600 тыс. рублей за распространение ненадлежащей рекламы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало банк ВТБ на 600 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении УФАС.

Ранее в УФАС поступили обращения физлиц о получении рекламы финансовых услуг без указания всех условий, определяющих полную стоимость кредита. Кроме того, была выявлена реклама финансовых услуг банка без указания существенной информации, влияющей на сумму расходов по кредиту, и без юридического наименования лица, оказывающего услуги, что нарушает закон о рекламе, указывают в управлении.

"Московским областным УФАС России в отношении Банк ВТБ (ПАО) вынесены постановления о наложении штрафов по делам об административных правонарушениях на общую сумму 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении УФАС.