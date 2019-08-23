"РЕСО-Гарантия" отказалась от иска к владельцу "Зимней вишни"

ТАСС, 23 августа. Арбитражный суд Кемеровской области в пятницу прекратил производство по иску страховой компании "РЕСО-Гарантия" к АО "Кемеровский кондитерский комбинат" - владельцу сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" - на 42,07 млн рублей, следует из картотеки суда.

"РЕСО-Гарантия" требовала средства в порядке суброгации (перехода к страховщику права требования) после выплаты возмещения после пожара одному из арендаторов "Зимней вишни" - магазину "Детский мир". Как следует из картотеки, суд прекратил производство в связи с ходатайством страховщика об отказе от иска. ТАСС ожидает комментария "РЕСО-Гарантии".

В производстве кемеровского арбитража находится еще три аналогичных иска от страховщиков к владельцу "Зимней вишни" на общую сумму 56,86 млн рублей. По иску компании "Согласие" на 23,2 млн рублей стороны 5 августа представили суду на утверждение мировое соглашение, условия которого в материалах арбитража не раскрываются. Суд отложил рассмотрение дела до 3 сентября для надлежащего одобрения соглашения ответчиком, для которого эта сделка является крупной. ТАСС ожидает комментария "Согласия".

24 сентября суд рассмотрит иск "Сбербанк страхования" на 25,26 млн рублей, также о взыскании в порядке суброгации выплаченного страхователю возмещения. "Предложений о заключении мирового соглашения в СК "Сбербанк страхование" не поступало", - сказал ТАСС главный юрист правового управления страховщика Михаил Носиков.

Также суд рассматривает иск страховой компании "Арсенал" на 8,4 млн рублей, поданный в конце июля. Судебное заседание назначено на 17 сентября. В качестве обеспечения по этому иску суд арестовал 8,4 млн рублей, "в том числе которые будут поступать" на банковский счет АО "Кемеровский кондитерский комбинат" в Сбербанке.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Фигурантами трех уголовных дел стали в общей сложности 15 человек. Сейчас в Заводском районном суде Кемерова рассматривается уголовное дело в отношении 8 обвиняемых.