В Лондоне появился вендинговый автомат по продаже автомобилей

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Вендинговый автомат, позволяющий за несколько минут купить автомобиль с помощью смартфона или банковской карты, появился в центре Лондона. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
В аппарате установлен всего один автомобиль - электромобиль Renault Zoe. Судя по поисковым запросам, проанализированным сайтом объявлений AutoTrader, эта модель является одной из самых популярных в стране. Стоимость машины составляет £16 тыс. ($19,5 тыс.) и не предполагает накруток дилеров и скрытых платежей. В автосалонах такой же автомобиль предлагается за £22,5 тыс. ($27,5 тыс.).
Meet the world's first contactless car vending machine. Have you spotted it yet around London?— Auto Trader (@AutoTrader_UK) August 21, 2019
You can actually buy this Renault Zoe from @Lookers_Renault at a pre-haggled price using contactless payment! Head down to Spitalfields to take a look for yourself.#tapanddrive pic.twitter.com/TErMZJ63vN
По информации издания, цель изобретения - помочь преодолеть смущение и дискомфорт, возникающие у некоторых покупателей при обсуждении скидок с продавцами автосалонов.
Группа из шести инженеров потратила три месяца на проектирование и сборку автомата. Он представляет собой помещение со стеклянными дверьми и прозрачными стенами. Снаружи установлен терминал бесконтактной оплаты.
Интерес к электромобилям растет в Великобритании в последние годы. Газета отмечает, что более половины британцев (54%) готовы рассмотреть возможность покупки электромобиля. В 2040 году в стране планируется запретить продажу автомашин, работающих на дизельном топливе и бензине в рамках программы по содействию перехода на электрические и гибридные двигатели. Об этом в июле заявил Майкл Гоув, занимавший тогда пост министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.