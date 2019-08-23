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В Лондоне появился вендинговый автомат по продаже автомобилей

В нем можно купить электромобиль Renault Zoe

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Вендинговый автомат, позволяющий за несколько минут купить автомобиль с помощью смартфона или банковской карты, появился в центре Лондона. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

В аппарате установлен всего один автомобиль - электромобиль Renault Zoe. Судя по поисковым запросам, проанализированным сайтом объявлений AutoTrader, эта модель является одной из самых популярных в стране. Стоимость машины составляет £16 тыс. ($19,5 тыс.) и не предполагает накруток дилеров и скрытых платежей. В автосалонах такой же автомобиль предлагается за £22,5 тыс. ($27,5 тыс.).

По информации издания, цель изобретения - помочь преодолеть смущение и дискомфорт, возникающие у некоторых покупателей при обсуждении скидок с продавцами автосалонов.

Группа из шести инженеров потратила три месяца на проектирование и сборку автомата. Он представляет собой помещение со стеклянными дверьми и прозрачными стенами. Снаружи установлен терминал бесконтактной оплаты.

Интерес к электромобилям растет в Великобритании в последние годы. Газета отмечает, что более половины британцев (54%) готовы рассмотреть возможность покупки электромобиля. В 2040 году в стране планируется запретить продажу автомашин, работающих на дизельном топливе и бензине в рамках программы по содействию перехода на электрические и гибридные двигатели. Об этом в июле заявил Майкл Гоув, занимавший тогда пост министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

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