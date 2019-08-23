В Лондоне появился вендинговый автомат по продаже автомобилей

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Вендинговый автомат, позволяющий за несколько минут купить автомобиль с помощью смартфона или банковской карты, появился в центре Лондона. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

В аппарате установлен всего один автомобиль - электромобиль Renault Zoe. Судя по поисковым запросам, проанализированным сайтом объявлений AutoTrader, эта модель является одной из самых популярных в стране. Стоимость машины составляет £16 тыс. ($19,5 тыс.) и не предполагает накруток дилеров и скрытых платежей. В автосалонах такой же автомобиль предлагается за £22,5 тыс. ($27,5 тыс.).