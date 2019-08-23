Орешкин ожидает снижения годовой инфляции в России в начале 2020 года до 3%

КЫЗЫЛ, 23 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что инфляции в России замедлится до 3% в годовом выражении уже в первом квартале 2020 года.

"Точно будет ниже 4% [в 2019 году], сейчас мы рассматриваем окончательно цифры. По нашим ощущениям, мы можем вплотную приблизиться к 3% уже в первом квартале 2020 года. Мы видим очень сильные дезинфляционные тенденции, в целом нехватку спроса в экономике. Поэтому дезинфляционный тренд будет очень сильным, даже несмотря на то смягчение денежно-кредитной политики, которое ЦБ уже предпринял", - сказал Орешкин журналистам.

Он также сообщил, что Минэкономразвития незначительно скорректирует прогнозы по курсу рубля и цене нефти на 2019 год. "У нас будет минимальный пересмотр. Если вы посмотрите наш весенний прогноз, то у нас второе полугодие в районе 66 рублей за доллар и предполагалось", - уточнил министр. Отвечая на вопрос о прогнозе по цене нефти ($63,4 за баррель в 2019 году), Орешкин также отметил, что "пересмотр тоже будет минимальным".

Ранее Орешкин заявлял, что Минэкономразвития подготовит уточненный макропрогноз, в котором прогноз на текущий год по инфляции будет ниже 4% (в нынешнем - 4,3%).