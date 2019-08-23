Трамп призвал американские компании вернуть производство из Китая в США

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Американские компании должны начать поиск альтернативы производству своей продукции в Китае, в том числе вернуть его обратно в США. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Наша страна за многие годы по глупости потеряла триллионы долларов из-за Китая. Они воруют нашу интеллектуальную собственность, стоимость которой оценивается в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, нам будет намного лучше без него", - написал он в Twitter. "Ситуация, при которой Китай год за годом зарабатывает и ворует огромные суммы денег из США должна прекратиться, и она прекратится. Я приказываю нашим замечательным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе перенести компании обратно в нашу страну и производить продукцию в США", - заявил американский лидер.

Он также предупредил, что в течение нескольких часов объявит о введении дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары. "Я дам ответ на введение Китаем пошлин сегодня днем", - сообщил президент.

"Я также приказываю всем нашим перевозчикам, включая FedEx, Amazon, UPS и Почтовую службу [США], осуществлять досмотр всех грузов на предмет наличия в них фентанила из Китая или какой бы то ни было другой страны и отказывать в его доставке. Фентанил убивает 100 тыс. американцев в год. Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] заявил, что это [переправка фентанила из Китая в США] прекратится. Она не прекратилась", - отметил Трамп.

"Наша экономика в силу успехов последних двух с половиной лет намного больше китайской. Мы сохраним такую ситуацию!" - добавил он. При этом Трамп в очередной раз подверг резкой критике главу Федеральной резервной системы (Центробанка) США Джерома Пауэлла, выразив мнение, что тот своей деятельностью наносит американской экономике более значительный ущерб, чем Китай и его руководство во главе с Си Цзиньпином. "Единственный мой вопрос заключается в том, кто для нас больший враг, - Джей Пауэлл или председатель Си", - написал американский лидер.

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