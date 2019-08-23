Россия анализирует идею Евросоюза о временном соглашении по разрешению споров в ВТО

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. РФ проводит анализ предложения Евросоюза о заключении соглашения, предусматривающего временный апелляционный арбитраж на случай, если Апелляционный орган приостановит свое функционирование в связи с блокировкой США избрания его членов.

"Это может случиться уже в декабре, поэтому страны, входящие в ВТО, уже сейчас задумываются о "Плане Б", - рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

В Минэкономразвития пояснили, что такой арбитраж должен представлять из себя квази-апелляционное рассмотрение, подчиняться существующим правилам, регламентирующим работу Апелляционного органа, состоять из его бывших членов.

"Пока что ЕС поддержала только Канада. Соответствующее соглашение между ЕС и Канадой недавно было подписано. Мы пока не закончили анализ рисков и преимуществ такого двустороннего механизма", - отметили в министерстве.

В настоящее время в апелляционном органе ВТО представлены всего три арбитра из семи. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают выдвигаемые кандидатуры.

Три арбитра - это минимальное число экспертов, необходимое для рассмотрения апелляций в ВТО. В случае ухода в отставку хотя бы одного из них работа апелляционного органа будет парализована. При этом у одного из арбитров в декабре истекает второй (последний) срок полномочий.