Россия может увеличить экспорт масложировой продукции более чем на 20% в 2019 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия в 2019 году может увеличить экспорт масложировой продукции на 20% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом, до $3,9 млрд. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Это будет максимальная динамика за последние пять лет, уточнили в министерстве. В натуральном выражении экспорт масложировой продукции может составить 6,9 млн тонн.

При этом в сельскохозяйственном сезоне 2018-2019 годов доля России на мировом рынке традиционных для России растительных масел (подсолнечного, соевого и рапсового) составила порядка 14%, на рынке подсолнечного масла - около 26%, сообщили в Минсельхозе.

Кроме того, масложировая промышленность обладает наибольшим потенциалом по приросту экспорта среди другой сельхозпродукции, отметили в министерстве. К 2024 году планируется нарастить экспорт российской масложировой продукции по сравнению с 2017 годом более чем в 2,7 раза, до $8,6 млрд.