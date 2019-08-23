Власти Петербурга назвали причины, сдерживающие строительство жилья в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Строительство жилья объемом 80 млн кв. м в Санкт-Петербурге сдерживается из-за отсутствия подготовки проектных решений. Об этом сообщил в пятницу вице-губернатор города Николай Линченко на бизнес-бранче "Трансформация квадратного метра: как изменится рынок недвижимости Санкт-Петербурга".

"В настоящее время в Санкт-Петербурге только утвержденных проектов планировки [то есть, разрешений на застройку тех или иных площадок] существует практически на 80 млн кв. м жилья. Отсутствие перспективы, сроков, подтверждаемых экономических моделей, ориентированных на платежеспособный спрос, которые бы прошли стресс-анализ в банковских сферах, сдерживает открытие и распаковку этих участков для реализации", - сказал он.

Линченко добавил, что девелопмент города без потрясений переходит на новые правила строительства с использованием счетов эскроу. "Мы видим, что никакой рокировки не ожидается, как определенная группа девелоперов работала, так и работает. Они одни из первых подготовились к переходу, к игре по новым правилам, у них наиболее системно была выстроена изначально работа по подготовке к переходу на новые правила. На сегодняшний день мы видим, что состав участников практически не поменялся, лидеры остались те же", - отметил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на эскроу-счетах. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

В 2018 году в Петербурге было введено 3,9 млн кв. м жилья. В 2019 году планируется ввести 3,4 млн кв. м.