Mail.ru Group вошла в топ-5 европейских издателей приложений с наибольшими доходами

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Mail.ru Group заняла четвертое место в списке европейских компаний - издателей мобильных приложений с наибольшими доходами по итогам первого полугодия 2019 года, согласно данным исследовательской компании App Annie. Об этом говорится в сообщении холдинга.

По итогам 2018 года, отмечают в Mail.ru Group, в аналогичном рейтинге компания заняла пятое место. Таким образом, Mail.ru Group - единственный базирующийся в России издатель среди 10 самых успешных в рейтинге App Annie.

В первую пятерку, помимо Mail.ru Group, входят финская Supercell - издатель мобильной игры Clash of Clans и ирландская Playrix - разработчик приложений Gardenscapes и Homescapes - самых популярных игр в России в 2019 году, согласно исследованию Mediascope. На третьем месте рейтинга британская Badoo - разработчик одноименной соцсети для знакомств, на пятом - польская Huuuge Games, занимающаяся разработкой популярных казуальных мобильных игр.

Рейтинг App Annie учитывает доходы компаний от загрузок приложений и внутренних покупок через платформы App Store и Google Play.

Выручка Mail.ru Group в сегменте "Социальные сети и коммуникационные сервисы" во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла на 12,9% и составила 11,7 млрд руб. При этом в сегменте IVAS-продуктов (пользовательские платежи в социальных сетях) рост составил 7,5%, до 3,9 млрд руб. Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group без учета сервиса по доставке еды Delivery Club и киберспортивного бизнеса ESforce во втором квартале 2019 года увеличилась на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20 млрд руб. По итогам первого полугодия выручка выросла на 22,4%, до 39,5 млрд руб.