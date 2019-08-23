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Волгоградская область может передать "Газпрому" 6,5 тыс. км газовых сетей

Вырученные средства, по словам председателя совета директоров компании, могут быть направлены на газификацию

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. "Газпром" может выкупить у Волгоградской области всю региональную газотранспортную сеть протяженностью 6,5 тыс. км, сообщил в пятницу журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков во время рабочей поездки в Волгоград.

"Решение было принято председателем правления, мы его поддержали сегодня, чтобы все сети, которые существуют в Волгоградской области, их очень много - это 6,5 тыс. км, были выкуплены "Газпромом",- сказал Зубков.

Он отметил, что это необходимо сделать, "чтобы был порядок, чтобы они обслуживались, ремонтировались вовремя, это и безопасность". Вырученные средства, по словам Зубкова, могут быть направлены на газификацию. Вопрос должен быть проработан до конца года, добавил он.

В пресс-службе областной администрации уточнили, что в 2015 году все газовые сети были сняты с баланса муниципалитетов, чтобы снизить бюджетную нагрузку по их содержанию, и приняты на баланс региона.

Зубков также подчеркнул, что планируется "к 2024 году, крайний срок к 2025 году, газифицировать Волгоградскую область на 100%". В настоящее время регион газифицирован почти на 88% (в городах - 94%, в селах - более 68%) что, по мнению Зубкова, является "очень хорошими результатами".

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