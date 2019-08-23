Индекс Dow Jones снизился на 1,6% после заявлений Трампа и главы ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в пятницу во время торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизился на 420,44 пункта (1,6%) после заявлений президента США Дональд Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

К 11:45 по времени Восточного побережья США (18:45 мск) индекс Dow Jones установился на отметке 25831,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, сократился на 49,37 пункта (1,69%) и оказался на отметке 2873,58 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 149,69 пункта (1,87%), до 7841,70 пункта. Торговая сессия еще не завершилась.

Трамп в пятницу заявил, что американские компании должны начать поиск альтернативы производству своей продукции в Китае, в том числе вернуть его обратно в США. Он также сообщил, что "даст ответ" на решение Китая увеличить ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Пауэлл в пятницу заявил, что ситуация в экономике США в целом благоприятная. По его словам, ФРС, выполняющая функции центробанка страны, предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции. Пауэлл не пояснил, планирует ли ФРС вскоре снижать базовую процентную ставку.