Mastercard уведомила власти Германии и Бельгии о крупной утечке данных клиентов

ТАСС, 23 августа. Международная платежная система Mastercard направила регуляторам Бельгии и Германии уведомление о взломе системы с данными клиентов, замеченном компанией 19 августа. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на надзорные органы этих стран.

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По данным бельгийских властей, утечка коснулась "большого количества субъектов данных", главным образом в Германии. Точное число затронутых лиц не раскрывается. Регуляторы этих государств были уведомлены, так как там находятся европейские штаб-квартиры платежной системы.

"С того момента, как стало известно об инциденте, нам поступило множество вопросов и жалоб. Хотим сообщить пользователям карт: мы связались с Mastercard, чтобы получить дополнительную информацию, и следим за развитием ситуации вместе с ведомством по защите данных в Гессене и другими представителями власти", - цитирует Bloomberg председателя Бельгийского ведомства по защите данных Дэвида Стивенса.

В пятницу Mastercard также сообщила, что проблема касается "клиентов программы Specials в Германии". Данная платформа уже отключена, "проблема не имеет отношения к платежной сети Mastercard", уверяют в компании.