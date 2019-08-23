В правительстве прорабатывают предложения ВТБ о создании зернового холдинга

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В правительстве РФ получили и прорабатывают предложения ВТБ, связанные с созданием вертикально интегрированного зернового холдинга.

"Письмо получено, идет проработка изложенных в нем предложений", - сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Агентство Reuters сообщило, что глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально интегрированного зернового холдинга. Новый холдинг может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и "взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы", приводит агентство выдержку из письма.

В письме ВТБ просит правительство одобрить смену владельца зернового терминала в Тамани. Сейчас половина терминала принадлежит украинской компании Kernel. В ВТБ отметили, что предварительно согласовали с Kernel приобретение ее доли в Тамани, но для завершения сделки "нужно одобрение правительства".

В письме Костин также указал, что для улучшения доступности портов в Новороссийске и Тамани потребуется поддержка государства в расширении и модернизации железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. Кроме того, ВТБ попросил правительство рассмотреть вопрос о приватизации 25% акций Объединенной зерновой компании, в которой ВТБ уже владеет долей в 50% минус одна акция.