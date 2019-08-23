Кондратьев: Кубани необходимо порядка 6 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Стоимость завершения инвестиционно непривлекательных объектов долевого строительства в Краснодарском крае оценивается в сумму порядка 6 млрд рублей - эти средства нужны на решение проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев по итогам рабочего визита в Краснодар вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Краснодарский край находится на втором месте среди субъектов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства: сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 225 объектах, 72 из них внесены в региональный реестр. Депутаты региона приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из краевого бюджета, в 2019 году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей. Также власти создадут госкомпанию и фонд, которые в дальнейшем достроят самые проблемные дома. По состоянию на первое полугодие 2019 года, с задержками вводятся в эксплуатацию менее 2,5% от общего объема новостроек.

"[Необходимая] сумма для завершения этой проблемной ситуации - порядка 6 млрд рублей. Безусловно, край такую сумму не осилит и компенсационных участков в таком количестве не найдет, поэтому мы здесь просим поддержку правительства РФ, финансовую поддержку, для того, чтобы проблему обманутых дольщиков решить в кратчайшее время", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что в 2019 году в регионе уже введены в эксплуатацию порядка 2,1 млн кв. м жилья, по плану к концу года на Кубани планируют построить более 4 млн кв. м жилых объектов. Мутко отметил, что Краснодарский край входит в пятерку лидеров в России по объемам вводимого в эксплуатацию жилья.

Также Кондратьев обратил внимание на то, что в муниципалитетах региона, в частности, наиболее активно в Краснодаре, реализуется политика комплексной застройки, которую внедрили после долгих лет точечного освоения застройщиками земель. "Сегодня жилье есть, а люди в нем не селятся, потому что, когда заселяются, начинают думать о детских домах, школах, парковках и всем, что относится к комфорту жизни. Поэтому, чем догонять, лучше мы будем работать на опережение", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края планируют за счет реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в течение пяти лет увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья до 5,24 млн кв. м в год. Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.