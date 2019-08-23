Торговая палата США призвала Трампа к конструктивному взаимодействию с Китаем

ТАСС, 23 августа. Торговая палата США призвала главу Белого дома Дональда Трампа к конструктивному взаимодействию с Китаем, несмотря на действия Пекина, который объявил в пятницу о новых пошлинах на американские товары. Об этом говорится в заявлении этой крупнейшей лоббистской организации американского бизнеса, размещенном в пятницу на ее сайте.

"В то время как мы разделяем разочарование президента [Трампа], мы полагаем, что правильным выходом является дальнейшее конструктивное взаимодействие", - заявил Майрон Бриллиант, исполнительный вице-президент Торговой палаты США, курирующий международное направление. "Временной фактор играет существенную роль, - добавил он. - Мы не хотим дальнейшего ухудшения отношений США и Китая".

Торговая палата США также призвала власти КНР вернуться за стол переговоров для урегулирования экономических вопросов, которые вызывают претензии американской стороны, таких как предполагаемое нарушение китайскими компаниями прав интеллектуальной собственности американских конкурентов, государственные субсидии китайским предприятиям, ограничения в доступе на китайский рынок для иностранного бизнеса.

В отдельном заявлении по поводу введения Китаем новых пошлин на американские товары Бриллиант заявил, что продолжающиеся взаимные ограничительные действия в торговой сфере со стороны США и КНР наносят значительный ущерб американской экономике.