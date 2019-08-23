Белоруссия завершает работу по присоединению к ВТО

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что работа по присоединению Белоруссии к ВТО вступает в заключительную стадию. Об этом он рассказал в пятницу в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Что касается работы по присоединению Белоруссии к ВТО, то она вступает в заключительную стадию. Остается все меньше и меньше неурегулированных вопросов", - отметил Румас. Он добавил, что четыре партнера Белоруссии по евразийской интеграции уже в ВТО. "Беларусь приняла на себя все обязательства, по сути, в рамках ВТО, не являясь ее членом, - отметил премьер-министр. - Для нас вступление в ВТО принесет только положительные моменты, потому что те страны, которые с нами работают и устанавливают барьеры [с Белоруссией] как со страной - не членом ВТО, должны будут подчиниться общим правилам".

Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. Принципиальное решение об активизации соответствующего переговорного процесса было принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко в марте 2016 года. В МИД Белоруссии не исключали, что Минск завершит все двусторонние переговоры, в том числе с США, по вступлению в ВТО осенью 2019 года, в то же время в Министерстве экономики прогнозировали, что страна планирует завершить переговоры о вступлении в ВТО в конце 2019 года - первой половине 2020 года.