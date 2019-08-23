Трамп повысил пошлины на товары из Китая

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Китаю не следовало вводить новые пошлины на [американскую продукцию стоимостью] $75 млрд (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары из Китая на $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на $300 млрд, которая бы облагалась тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%", - написал президент.