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Торговая война
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Трамп повысил пошлины на товары из Китая

США планируют ввести пошлины на китайские товары с 1 октября
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Китаю не следовало вводить новые пошлины на [американскую продукцию стоимостью] $75 млрд (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары из Китая на $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на $300 млрд, которая бы облагалась тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%", - написал президент.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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