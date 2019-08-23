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Торговая война

Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США

Агентство отметило, что партия нефти все еще может быть перенаправлена в другие страны, с 1 сентября Пекин намерен ввести пошлины на американскую нефть

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg, напомнив, что китайские власти объявили о намерении ввести пошлины на нефть из США уже с сентября.

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23 августа Китай заявил, что введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины введут в два этапа. 1 сентября будут введены 5%-ные пошлины на поставки соевых бобов и нефти из США, а с 15 декабря будет возвращена 25%-ная пошлина на американские автомобили.

Партия нефти все еще может быть перенаправлена в другие страны, отметило агентство Bloomberg, обратив при этом внимание на то, что сам факт поставок американской нефти в Китай свидетельствует о росте спроса на американские энергоносители в странах Азии. Китай был крупным покупателем американской нефти, отметило агентство, однако после обострения торговых противоречий с США сократил масштабы закупок.

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