Российское аэротакси Begaero впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проект российского аэротакси Begaero будет впервые представлен на авиасалоне МАКС. Первую экспериментальную модель этого воздушного транспорта планируется создать к 2025 году, сообщил ТАСС руководитель проекта - генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии", руководитель направления перспективных разработок АО "Гражданские самолеты Сухого" Александр Бегак.

"Дизайн-концепт российского аэротакси Begaero будет впервые представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС. В настоящий момент идет проработка технологий на действующем стенде-демонстраторе, который уже совершил ряд успешных тестовых полетов", - сказал Бегак.

Он пояснил, что дизайн-проект аэротакси представляет собой беспилотное транспортное средство, похожее на квадрокоптер. "Сейчас пока мы тестируем его с винтами, но в будущем их не будет, они будут спрятаны внутри специальных силовых установок на аппарате", - рассказал Бегак.

Он уточнил, что на этапе испытаний, пока идет отработка технологий, концепт представляет собой грузовой беспилотник, в дальнейшем на его основе будет создано четырехместное такси.

По его словам, электронная составляющая аэротакси - полностью российская. "Алгоритмы управления, безопасность полета, надежность изделия - это технические решения исключительно российских компаний. Мы считаем, что сможем к 2025 году рассчитывать на 15% мирового рынка, который оценивается в $9 млрд", - отметил Бегак.

Он уточнил, что, по оценкам экспертов инфраструктурного центра "Аэронет", стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей. На первом этапе, во время проведения научно-исследовательских работ, идет проработка предложений по формированию законодательной базы по использованию изделия. Цель проекта - создание прототипа экспериментальной модели воздушного транспорта к 2025 году, уточнил он.

Технические характеристики

Бегак рассказал, что в конце июня в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) прошло расширенное совещание, на котором потенциальные участники проекта отечественного летающего такси, в число которых входит инфраструктурный центр "Аэронет" Национальной технологической инициативы и команды новаторов, запланировали совместную работу по формированию технико-экономического обоснования.

"На состоявшемся в ЦАГИ совещании также были рассмотрены ключевые требования к аэротакси, среди них: стоимость аппарата, техническое обслуживание, сравнимое с техническим обслуживанием автомобиля, уровень шума, создаваемого аэротакси на местности не более, чем у грузового автомобильного транспорта, и другие", - сообщил специалист.

Планируется, что перспективное аэротакси сможет совершать вертикальный взлет и посадку. Его взлетная масса составит 1500 кг, максимальная скорость полета - 420 км/ч, вместимость - четыре пассажира, дальность полета - 400 км, рассказал Бегак.