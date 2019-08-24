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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Bloomberg: первый сертификационный полет Boeing 737 MAX намечен на октябрь

По данным агентства, ранее компания планировала завершить сертификационные полеты самолетов данной серии в сентябре
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© Сергей Бобылев/ТАСC

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США ориентируется на проведение в октябре первого сертификационного полета самолета Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением для системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности"). Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на источники в авиастроительной индустрии.

По их данным, компания Boeing ранее планировала завершить сертификационные полеты самолетов данной серии в сентябре. Сдвиг сроков на октябрь в принципе не мешает компании в случае одобрения ФАУ возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале 2019 года.

Как сообщало агентство Reuters в четверг, компания уведомила заказчиков о намерении увеличить выпуск серии 737 до 52 самолетов ежемесячно в феврале 2020 года в случае получения от ФАУ разрешения возобновить полеты Boeing 737 MAX. Boeing планирует также поднять данный показатель до 57 самолетов в месяц в июне 2020 года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года в катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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