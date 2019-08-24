WSJ: Болтон хочет сорвать переход украинской "Мотор Сич" под контроль Китая

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей - компании "Мотор Сич". Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов.

По их данным, сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине прорабатывают время встречи Болтона и главы "Мотор Сич" на следующей неделе в Киеве. Помощник президента США по национальной безопасности планирует принять участие в конференции по вопросам безопасности в этом городе.

"Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай", - сказал один из источников газеты. "Все это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны. Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем", - добавил он.

В начале июля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о попытке государственного концерна "Укроборонпром" вернуть себе контроль над "Мотор Сич", которая была акционирована в начале 1990-х. Государственный концерн совместно с зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией Skyrizon Aircraft подал заявку в АМКУ на получение контрольного пакета акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей.

Одновременно Skyrizon Aircraft обратилась в комитет за разрешением на покупку акций ряда компаний, которые в настоящее время выступают акционерами "Мотор Сич". Как отмечается в сообщении Антимонопольного комитета, это является частью "многоступенчатой транзакции, направленной на обретение контроля над "Мотор Сич".