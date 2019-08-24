Nikkei: США и Япония достигли договоренности по торговому соглашению

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. США и Япония договорились об общих положениях торгового соглашения, которое может быть заключено до конца текущего года. Об этом в субботу сообщила японская деловая газета Nikkei.

Она пишет, что соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в пятницу в Вашингтоне переговорах министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. По информации издания, Япония согласилась понизить пошлины на американскую говядину и свинину, а США в свою очередь отложат введение пошлин в 2,5% на японские автомобили.

США и Япония с апреля начали торговые переговоры в новом формате с участием Мотэги и Лайтхайзера. Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $57 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.