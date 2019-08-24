СМИ: Гаити может столкнуться с топливным кризисом из-за долгов

ГАВАНА, 24 августа. /ТАСС/. Компании топливного сектора Гаити могут прекратить продажу бензина, если власти страны не покроют долги перед ними. Об этом в пятницу сообщает агентство Prensa latina.

По его данным, правительство должно около $100 млн, что создает проблемы для самих компаний и препятствует их переговорам с банками по кредитам. Власти карибской страны до этого выплачивали субсидии продавцам бензина с целью снизить цены для населения, значительная доля которого проживает за чертой бедности.

На этой неделе представители Министерства экономики провели встречу с руководством нефтяных компаний и заявили, что смогут в ближайшее время выплатить только пятую часть задолженности. По словам представителей компаний, эта сумма обеспечит только покрытие расходов на топливо, потребляемое в стране за месяц. Агентство отмечает, что в дальнейшем им придется продавать бензин по его рыночной цене, что может спровоцировать протесты граждан, особенно в условиях нынешней политической нестабильности в республике.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.