Аграрии и судостроители Крыма представят свою продукцию в Дамаске на едином стенде

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Продукция крымских аграрных, судостроительных, металлургических и химических предприятий будет представлена на 61-й международной ярмарке в Дамаске, которая пройдет с 28 августа по 6 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленной политики Республики Крым.

"На едином стенде Республики Крым будет представлена электротехническая продукция, сварочное оборудование, продукция химической промышленности и сельхозпроизводителей, а также металлургических и судостроительных предприятий Республики Крым", - уточнили в пресс-службе.

В составе делегации республики - представители министерств, ведомств, бизнеса, Крымско-Сирийского торгового дома "Содружество", госпредприятия "Крымрегионторг". "Основными задачами визита являются расширение взаимодействия между Республикой Крым и Сирийской Арабской Республикой, организация постоянно действующего сообщения для взаимных поставок продукции, загрузка морских портов Керчи и Феодосии", - пояснили в министерстве.

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. В документе говорилось о планах создания совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ. Соглашение об экономическом сотрудничестве с Сирией власти Крыма планируют подписать на 61-й международной ярмарке в Дамаске.

Основу экспорта из Крыма в Сирию составила гречиха - более $196 тыс. Импорт товаров (цитрусовых) из Сирии на полуостров достиг $14 тыс. В министерстве уточнили, что в 2018 году торговля с Сирией не велась, а в 2017 году в Крым из Сирии импортировали товары (бумага и полиграфическая продукция) на более чем $35 тыс. Объем внешней торговли Крыма с Сирией в январе-июне 2019 года составил $210,6 тыс.

Первый замминистра сельского хозяйства республики Владимир Анюхин сообщал ТАСС, что до конца 2019 года аграрии Крыма увеличат поставки пшеницы и муки в Сирию, Ливан, Египет и ряд других стран почти вдвое. Будет экспортировано не менее 500-600 тыс. тонн зерна.