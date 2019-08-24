Семь регионов России досрочно выполнили показатели расселения аварийного жилья на 2019 год

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, Ненецкий автономный округ, Башкирия и Алтайский край досрочно выполнили целевые показатели по площади расселяемого аварийного жилья и количеству переселяемых граждан на 2019 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

"На сегодняшний день в соответствии с данными оперативной отчетности целевые показатели 2019 года по площади расселяемого аварийного жилья и количеству переселяемых граждан уже достигнуты в семи субъектах РФ", - сказали в Фонде ЖКХ.

Уточняется, что в Воронежской области расселено 8,26 тыс. кв. м, переселены 0,49 тыс. граждан, в Московской области - 5,73 тыс. кв. м, 0,40 тыс. человек, в Ненецком автономном округе - 2,09 тыс. кв. м, 0,11 тыс. человек, Республике Башкортостан - 4,82 тыс. кв. м, 0,30 тыс. человек, Тюменской области - 4,98 тыс. кв. м, 0,30 тыс. человек, Челябинской области - 5,26 тыс. кв. м, 0,33 тыс. человек, Алтайском крае - 5,82 тыс. кв. м, 0,30 тыс. человек. Как пояснили в фонде, несмотря на то, что регионы достигли целевых показателей 2019 года, расселение аварийного фонда в них продолжается.

Отстают от планов по заключению контрактов 2019 года пять регионов: Белгородская, Иркутская, Самарская, Курганская области и Северная Осетия.

В Фонде ЖКХ добавили, что всего по состоянию на 1 августа 2019 года в стране переселены 3,73 тыс. человек из 65,42 тыс. кв. м аварийного жилья. "Таким образом, в целом выполнение целевого показателя 2019 года составляет 45,49% по количеству переселенных граждан и 46,4% по площади расселяемого аварийного жилья", - сообщили в пресс-службе.

Правлением Фонда ЖКХ одобрены заявки и заключены соглашения с 82 субъектами РФ на общую сумму 35,37 млрд рублей (99,92% от общей суммы лимита на 2019 год). Из них сумма аванса составила 10,61 млрд рублей (29,97% от общей суммы лимита на 2019 год). На эти средства планируется переселить 64 тыс. человек из 1,04 млн кв. м аварийного жилья. "Все 82 субъекта РФ получили авансовые средства на реализацию программы", - подчеркнули в Фонде ЖКХ.

Национальный проект

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, 530,9 тыс. Эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах.

Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов.

Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.