Путин поручил подготовить предложения по корректировке исчисления НДПИ на уголь

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении угля. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с губернаторами угледобывающих регионов, состоявшейся 22 августа. Предложения нужно представить до 31 октября 2019 года.

Также кабмину предстоит обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство, предусматривающих совершенствование организации проведения медицинских осмотров работников угольной промышленности, в первую очередь работников, занятых на подземных работах. Эти поправки должны включать установление порядка и определение условий проведения после рабочей смены реабилитации (в том числе медицинской) работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также проведение ежегодной диспансеризации и лечения этих работников.

Главное внимание - условиям труда

Президент подчеркнул, что новации должны установить особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, в части, касающейся оценки параметров микроклимата, параметров световой среды и ионизирующих излучений. Поправки также должны предусматривать привлечение работников, наряду с работодателями, к реализации мер по организации и проведению безопасных подземных работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности и охраны труда и досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности, установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников. Особое внимание Путин поручил обратить на профессии работников, занятых на подземных работах, в частности на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе.

Глава государства указал на необходимость разработать до конца года и утвердить план дальнейшего развития монопрофильных муниципальных образований - городских округов Воркута и Инта, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи, а также на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных этим планом. Совместно с ФСБ России правительство должно будет обеспечить синхронизацию планов развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами экспорта угля.

Кабмину также поручено разработать совместно с МЧС России и утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений. До 1 ноября правительство должно будет проработать вопрос о выделении из федерального бюджета средств на выполнение мероприятий по переселению до конца 2024 года жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт.

Минэнерго России президент поручил при подготовке долгосрочной программы развитая угольной промышленности РФ предусмотреть мероприятия по глубокой переработке угля в регионах его добычи, обратив особое внимание на потенциал развития производства из угля сжиженных газов и водорода.

Профстандарты для работников угольной промышленности

Президент поручил Министерству энергетики РФ совместно с Министерством труда РФ разработать профессиональные стандарты для работников угольной промышленности.

"Обеспечить разработку с участием Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, с привлечением Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности и утвердить профессиональные стандарты для работников угольной промышленности, в том числе для инженерно-технических работников, включая горных инженеров", - говорится в тексте поручения.

Президент также дал поручение утвердить порядок взаимодействия и участия инспекторов Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности в мероприятиях по надзору за соблюдением трудового законодательства. Минобрнауки и Минпросвещению при участии Минтруда и Минэнерго также поручено обеспечить актуализацию государственных стандартов в сфере образования с учетом профстандартов работников угольной промышленности.