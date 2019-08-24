Эксперты рассказали, что поможет компенсировать снижение доходности вкладов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тренд на снижение банками депозитных ставок в ближайшее время сохранится, но уже осенью и ближе к концу года удешевление вкладов будет компенсировано сезонными акциями и интересными предложениями по накопительным счетам, заявили опрошенные ТАСС участники рынка. Представители кредитных организаций также отмечают сохранение высокого интереса к валютным накоплениям и альтернативным инструментам инвестирования, таким как облигации и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

"Мы видим на рынке тренд снижения ставок по всем накопительным продуктам. И он продолжится вслед за снижением ключевой ставки. Если говорить про предложения банков в части инструментов накопления и сбережения, то большинство сейчас делает клиентам различные предложения в рамках акций", - отмечает директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков.

"По итогам первой половины 2019 года мы наблюдаем стабильный прирост средств розничных клиентов, которые размещают свои средства в банке. При этом клиенты разных сегментов дифференцируют свои сбережения в разные валюты. Кроме того, ввиду рыночной ситуации с валютой банки активно работают над инвестиционными предложениями", - добавляет Ермаков.

Вслед за ключевой ставкой

В конце июля Банк России второй раз за год снизил ключевую ставку до 7,25% с 7,5% годовых. До этого регулятор снижал ключевую ставку в марте 2018 года. Вслед за этим банки объявили о планах снизить ставки по кредитам. Уменьшаться начала и доходность вкладов населения.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду августа снизилась до 6,8% с 6,82% за первую декаду месяца.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Кроме того, крупные розничные банки в августе также снизили ставки валютных вкладов, в том числе лидеры рынка - Сбербанк и ВТБ. Доходность их розничных долларовых депозитов опустилась на 0,1% и 0,1-0,4% соответственно - до 1,25% и 1,1%.

Банки готовы компенсировать падение доходности

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать продолжения снижения доходности депозитов, но для того, чтобы вклады оставались привлекательными, банкиры будут активно предлагать различные акции.

"Тренд на снижение ставок сохранится. Однако к концу осени-началу зимы доходность вкладов может вырасти за счет сезонных и новогодних предложений. Кроме ставок и сезонных продуктов, банки предлагают более привлекательные условия размещения, например, возможность пополнения вклада в течение определенного срока, льготное досрочное расторжение вклада или изъятие части суммы вклада без потери процентов", - отмечает директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин.

Менеджер отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка Евгений Василевич указывает, что наиболее популярный способ повышения интереса к депозитам - сезонные вклады с повышенными ставками, прием которых ведется в указанный банком временной период. "Можно ожидать, что такие предложения появятся ближе к концу года, когда вопрос размещения средств наиболее актуален", - считает Василевич.

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, ставки по рублевым депозитам к концу года уйдут ниже 7% годовых. "Мягкая риторика регулятора дает основания полагать, что во второй половине 2019 года вероятны еще несколько раундов снижения ставки. Цикл снижения ключевой ставки Банка России означает и падение ставок по массовым вкладам банков. Многие игроки уже скорректировали свои депозитные ставки в сторону понижения, этот тренд будет продолжен", - поясняет он.

Альтернативные инвестиции и валюта

В условиях снижения доходности вкладов интерес потребителей будет перенаправлен в другие сегменты. "В условиях снижения ставок по депозитам и банковской маржи основным драйвером увеличения процентного и комиссионного доходов становятся инвестиционные продукты. В последнее время они становятся все более популярными: акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, индивидуальные инвестиционные счета, которые демонстрируют весьма привлекательные показатели доходности", - полагают в ВТБ.

По мнению аналитика банка "Хоум кредит" Станислава Дужинского, наиболее интересной альтернативной банковским вкладам сегодня является открытие индивидуального инвестиционного счета, позволяющего получать налоговый вычет на инвестированные средства. "Возможность открытия таких счетов появилась у россиян с 2015 года. За счет получаемых налоговых вычетов человек может ощутимо превысить доходность от инвестирования своих сбережений по сравнению с традиционными вкладами", - отмечает он.

Вместе с тем, несмотря на невысокую доходность, россияне продолжают сохранять интерес к вкладам в валюте, отмечают участники рынка.

"Такой подход вызван потребностью состоятельных клиентов диверсифицировать накопления. В Росбанке, в частности, портфель валютных вкладов стабилен. В дальнейшем ставки в долларах будут снижаться вслед за ставкой ФРС. В рамках такой тенденции и при фиксированной ставке отчисления в АСВ банкам будет сложно предложить выгодные условия по валютным вкладам. При этом в контексте прогноза динамики курса рубля интерес клиентов к валютным накоплениям, как мы ожидаем, будет оставаться высоким", - констатирует руководитель управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай.

Что касается евро, то, по мнению Тугай, есть вероятность ввода "отрицательной ставки" или комиссии за размещение.

"Как следствие, клиентам мы рекомендуем рассмотреть более выгодные валютные инвестиционные инструменты с низкой волатильностью или гарантированной защитой капитала. При этом традиционные вклады и сберегательные счета сохранят свою актуальность, благодаря удобству, надежности, доступности и гибкости управления", - резюмирует эксперт.