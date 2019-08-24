Песков прокомментировал поручения Путина по развитию угольной отрасли

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посчитал недопустимой ситуацию, когда в угольной отрасли работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату. Об этом сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что глава государства подписал перечень поручений по итогами встречи с главами угледобывающих регионов и представителями отрасли.

"Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату", - рассказал журналистам Песков.

По его словам, глава государства посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых направлен подписанный перечень.

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

Перечень поручений

В частности, президент поручил правительству представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении угля. Как сообщает сайт Кремля, предложения нужно представить до 31 октября 2019 года.

‪Также кабмину предстоит ‬обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство, предусматривающих совершенствование организации проведения медицинских осмотров работников угольной промышленности, в первую очередь работников, занятых на подземных работах. Эти поправки должны включать установление порядка и определение условий проведения после рабочей смены реабилитации (в том числе медицинской) работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также проведение ежегодной диспансеризации и лечения этих работников.

Помимо этого Министерству энергетики совместно с Министерством труда поручено разработать профессиональные стандарты для работников угольной промышленности.

Президент также дал поручение утвердить порядок взаимодействия и участия инспекторов Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности в мероприятиях по надзору за соблюдением трудового законодательства. Минобрнауки и Минпросвещению при участии Минтруда и Минэнерго поручено обеспечить актуализацию государственных стандартов в сфере образования с учетом профстандартов работников угольной промышленности.