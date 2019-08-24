Российская авиакомпания I FLy начала авиаперелеты между Москвой и Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Российская чартерная авиакомпания I Fly на этой неделе приступила к обслуживанию регулярных рейсов по маршруту Москва - Хайкоу. Как отметили обозреватели информационного портала "Наньхайван", это позволит заметно упростить туристические поездки в обоих направлениях.

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам из столицы РФ в административный центр Хайнаня и по вторникам в обратном направлении. Время в пути займет девять с половиной часов. Рейсы будут осуществляться на авиалайнере Airbus A330-300, первые два полета на этой неделе перевозчик выполнил со 100% заполнением салона.

Как отметили обозреватели портала, Москва играет особую роль во взаимодействии между Китаем и Россией. "Это важный узел авиационного сообщения на евразийском пространстве, - подчеркнули они. - В будущем поток китайских туристов в РФ будет постоянно увеличиваться, это направление станет еще более популярным".