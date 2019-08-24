Туск: ЕС ответит симметрично, если США введут пошлины на французское вино

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Утверждение дополнительных торговых пошлин со стороны США на французские товары, в частности вино, в ответ на введение Парижем налога на деятельность цифровых компаний повлечет за собой зеркальную реакцию Евросоюза. С таким предупреждением выступил глава Евросовета Дональд Туск, выступая в субботу на пресс-конференции перед началом саммита G7 в Биаррице.

"Я буду решительно защищать французское вино по многим причинам, - указал Туск. - Если США введут пошлины на французские товары, ЕС ответит аналогичным образом".

Глава Евросовета подчеркнул, что не ищет конфронтации с "главным союзником - США", но уточнил, что у европейцев не останется выбора в случае развития ситуации "по плохому сценарию".

"Если [президент США Дональд] Трамп использует торговые пошлины и конфронтацию на этом поле в политических целях, то это будет представлять риск для всего мира, в том числе для Евросоюза", - заявил Туск.

Глава Евросовета также указал на то, что торговые разногласия и конфликты между странами - участницами G7 лишь усилят и без того очевидные разногласия внутри "клуба". Он призвал союзников к решению таких разногласий путем диалога на различных площадках и заключения соглашений в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Во время беседы с журналистами перед вылетом во Францию американский президент заявил журналистам, что недоволен введением цифрового налога Парижем, в частности, в отношении американских крупных интернет-компаний. Трамп заявил, что в ответ на этот налог Соединенные Штаты могут обложить таможенными пошлинами французские вина "в таком размере, с которым [Франция] никогда не сталкивалась прежде".