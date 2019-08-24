САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. В Самаре начали возводить транспортные развязки для Фрунзенского моста, строящегося на условиях софинансирования, в том числе за счет средств госсистемы "Платон". Об этом сообщили в пресс-службе госсистемы в субботу.

Работы по строительству мостового перехода "Фрунзенский" начались в ноябре 2015 года. Будет построен мост длиной 667 м через реку Самара и мост через озеро Банное (около 80 м), а также две транспортные развязки по обеим сторонам мостового перехода. Общая протяженность составит 2,67 км. Открыть автомобильное движение по шестиполосному мосту планируется до конца 2019 года.

"В настоящее время мостовики завершили бетонирование плиты проезжей части пролетного строения, возводят транспортные развязки на правом и левом берегах реки Самары", - говорится в сообщении.

Фрунзенский мост свяжет центр города с жилыми районами на другом берегу реки Самара, благодаря чему улучшиться транспортная доступность до жилых районов Волгарь и Южный город. Сейчас к этим районам ведет двухполосный мост - по одной полосе в каждом направлении, - в районе которого в утренние и вечерние часы образуются многокилометровые заторы.

До конца года на завершение строительства от госсистемы "Платон" будет получено 1,5 млрд рублей. Стоимость всего проекта составляет более 12 млрд рублей.