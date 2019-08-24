Источник: ЛИИ им. Громова примет дополнительные меры по безопасности полетов на МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ, 24 августа. /ТАСС/. Летно-исследовательский институт (ЛИИ им. Громова) примет дополнительные меры для обеспечения безопасности полетов в преддверии проведения авиасалона МАКС-2019. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в ЛИИ им. Громова.

"После произошедшего столкновения самолета Airbus A-321 "Уральских авиалиний" с птицами был проведен целый комплекс мер, выводы сделаны", - сказал источник.

Он отметил, что для обеспечения безопасности полетов в районе аэродрома ЛИИ им. Громова будет задействован весь арсенал современных средств и методик борьбы с птицами. "В дни проведения салона плотность полетов возрастает в десятки раз и это требует повышенных мер обеспечения авиационной безопасности. Особое внимание будет уделено скоплению птиц в районе аэродрома", - сказал собеседник агентства.

Специалисты проверили аэродромное оборудование, оно функционирует исправно.

"Что касается непосредственно полетов, то в районе аэродрома существует несколько рабочих зон: зона взлета, зона ожидания, выполнения пилотажа", - сказал источник.

Зрителям при полетах и выполнении пилотажными группами демонстрационной программы на земле ничего не угрожает.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.