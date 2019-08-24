Аэропорт Жуковский в дни авиасалона МАКС-2019 будет работать штатно

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский будет функционировать в штатном режиме в ходе авиасалона МАКС-2019. Об этом в субботу журналистам рассказал коммерческий директор ОАО "Авиасалон" МАКС-2019 Владимир Советкин.

"Аэропорт Жуковский будет функционировать в своем штатном режиме, уже отработана была схема два года назад. Мы совершенно не мешаем им, они совершенно не мешают нам", - сказал Советкин.

Он отметил, что такая практика существует не только на МАКС, но и в Париже на авиасалоне в Ле-Бурже, а также в других странах.

"Наверное, как-то будет скорректировано расписание. Я напомню, что в бизнес-дни у нас полеты с 14.15 до 17.00, это два-три часа, а в публичные дни (пятница, суббота, воскресенье) с 11.00 до 17.00, но как правило, аэропорт Жуковский работает утром и вечером, поэтому, я думаю, что там будут сдвижки, но небольшие", - добавил Советкин.

МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в салоне подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 иностранные компании.

В этом году ожидается ряд мировых премьер, главной из которых станет новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Кроме того, впервые не только в летной программе, но и в статической экспозиции будет представлен истребитель пятого поколения Су-57.