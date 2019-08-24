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Саммит G7 во Франции

В Белом доме заявили, что будут добиваться реформирования ВТО

Президент США намерен работать с партнерами по Группе семи в противодействии росту недобросовестных торговых практик, говорится в материалах Белого дома

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. США вместе с партнерами по Группе семи (G7) будут противодействовать недобросовестным торговым практикам и выступают за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах Белого дома к участию президента США Дональда Трампа в саммите во Франции.

"Президент намерен работать с партнерами по Группе семи в противодействии росту недобросовестных торговых практик, - отмечается в документе. - Очень важно совместно бороться с такими проявлениями недобросовестных торговых практик, как промышленные субсидии, государственно-управляемая экономика, принудительная передача технологий и другими".

"США будут добиваться реформирования ВТО, что позволило бы гарантировать согласие всех членов по принципам работы организации", - обратили внимание в Белом доме.

Трамп 13 августа, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, заявил, что США могут выйти из ВТО, если это потребуется. Трамп выразил уверенность в том, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США.

Теги
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