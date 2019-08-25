Сумма господдержки виноградарям Крыма с 2014 года выросла в восемь раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Сумма государственной поддержки крымских виноградарских предприятий с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, выросла в восемь раз, говорится в сообщении республиканского министерства сельского хозяйства.

"Сумма ежегодной поддержки выросла в 2019 году по сравнению с 2014 годом почти в восемь раз. Крымские виноградари эффективно распределяют средства господдержки, развивают отрасль, не жалея сил и времени", - приводятся в сообщении слова главы министерства Андрея Рюмшина по случаю Дня виноградарства и виноделия, отмечаемого в регионе.

По его словам, за пять лет виноградарские предприятия республики получили 1,2 млрд рублей субсидий, благодаря чему растут площади закладки молодых виноградников. Если в 2014 году было заложено 250 га, то уже в 2019 году планируется заложить 880 га. Всего, отметил Рюмшин, за пять лет в Крыму заложено более 2,5 тыс. га молодых виноградников.

В 2017 году в регионе было посажено 674 га виноградников, в 2016 - 559 га, в 2015 году - 269 га, а в первый год после воссоединения Крыма с Россией, в республике посадили 250 га молодых виноградников.

В 2014 году господдержка крымских виноградарей составляла 78,3 млн рублей.

В советские годы в Крыму было более 100 тыс. га виноградников. За украинский период полуостров потерял две трети собственных виноградников.