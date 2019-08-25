Трамп заявил, что не намерен вводить режим ЧП в связи с ситуацией вокруг Китая

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен вводить режим ЧП в связи с ситуацией вокруг торговых споров с Китаем. Об этом он заявил в воскресенье перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита Группы семи (G7), который проходит в Биаррице. Слова главы вашингтонской администрации приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Президента спросили, собирается ли он вводить режим ЧП из-за Китая. "Я имею [на это] право. Если я захочу, я могу объявить режим чрезвычайного положения в стране", - отметил глава государства.

"Я сейчас не планирую [вводить режим ЧП]. На самом деле мы сейчас очень хорошо ладим с Китаем. Ведем переговоры. Я думаю, что они [Пекин] хотят заключить сделку гораздо больше, чем я. Посмотрим, что произойдет. Мы ведем с Китаем серьезные переговоры", - добавил он.

Трамп в очередной обвинил Пекин в "краже интеллектуальной собственности" США на сумму в якобы "от $300 до 500 млрд ежегодно". "Мы теряем почти триллион долларов в год, это происходит на протяжении многих лет. И во многих отношениях это чрезвычайное положение, но у меня сейчас нет на это планов", - пояснил глава Белого дома.

В G7 уважают торговую войну

Главу вашингтонской администрации также спросили, настаивают ли другие лидеры стран G7 на прекращении торговой войны с Китаем. "Нет, совсем нет. Я думаю, что они уважают торговую войну <...> C точки зрения Соединенных Штатов, то, что сделал [Китай], возмутительно", - утверждал Трамп. Глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, переосмысливал ли он обострение торговой войны с Китаем. "Конечно, почему бы и нет. Могу, по крайней мере. Я переосмысливаю все [вопросы]", - отметил президент.

Трамп объявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. По словам американского лидера, с 1 октября товары из Китая на сумму $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25%, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму $300 млрд, которая облагалась тарифами в 10%, будет облагаться тарифами в 15%.

Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин решительно выступает против повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию.

Торговая война США и Китая

Как следует из опубликованного в пятницу заявления Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР, Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму $75 млрд. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. По его словам, такое решение было принято из-за того, что Пекин не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможности повышения ввозных пошлин на нее. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й, раунд консультаций прошел в Шанхае 30-31 июля.