Трамп заявил, что США и Япония очень скоро заключат торговое соглашение

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Япония очень близки к заключению торгового соглашения. Об этом в воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил перед встречей с премьером Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита Группы семи (G7), который проходит в эти дни в Биаррице.

"Мы очень близки к очень большому торговому соглашению с Японией", - заявил глава Белого дома.

В пятницу в Вашингтоне прошли переговоры между министром по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. По их итогам глава японского ведомства отметил существенный прогресс, который удалось достичь сторонам. Позднее японские СМИ сообщали, что Токио и Вашингтону в целом удалось достичь договоренности по торговому соглашению. В частности, отмечалось, что Япония согласилась понизить пошлины на американскую говядину и свинину, а США в свою очередь выразили готовность отложить введение пошлин в 2,5% на японские автомобили.

США и Япония с апреля начали торговые переговоры в новом формате с участием Мотэги и Лайтхайзера. Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $57 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.